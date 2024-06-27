В США рассказали, как НАТО успокаивает Зеленского

НАТО стремится успокоить украинского лидера Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки Киева со стороны Запада. Об этом пишет газета The New York Times.

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«Есть надежда на то, что миссия и обязательства, которые он (Североатлантический альянс. – прим. ред.) представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, состоявшийся год назад в Вильнюсе», — говорится в сообщении издания.



Отмечается, что в прошлом году после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский был недоволен отсутствием четких сроков вступления Украины в НАТО.

Издание напоминает, что Украина возлагала надежды на то, что на саммите НАТО 9-11 июля Киеву предложат переговоры о членстве Украины в альянсе. Однако вместо этого Запад создал в ФРГ миссию для координации всех видов помощи Украине со стороны блока на долгосрочную перспективу.

«Этот шаг призван послать сильный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну», — подчеркивает The New York Times.



Как пишет газета, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли, что Украина должна провести «важные реформы» — снизить уровень коррупции, а также «улучшить свою демократию» и верховенство закона.

До этого кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала членство Украины в Североатлантическом альянсе абсурдной идеей.

Сэйр призналась, что ее не перестают изумлять уровень глубины безумия в трансатлантическом мире, но вступление Украины в блок она оценила как событие «за гранью сумасшествия». Она напомнила, что от нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и от других политиков раньше уже поступали сигналы, что НАТО — «не вариант для Украины», но сейчас слышны противоречивые заявления по этому вопросу.