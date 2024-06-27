В США рассказали, как НАТО успокаивает Зеленского
НАТО стремится успокоить украинского лидера Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки Киева со стороны Запада. Об этом пишет газета The New York Times.
«Есть надежда на то, что миссия и обязательства, которые он (Североатлантический альянс. – прим. ред.) представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, состоявшийся год назад в Вильнюсе», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в прошлом году после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский был недоволен отсутствием четких сроков вступления Украины в НАТО.
Издание напоминает, что Украина возлагала надежды на то, что на саммите НАТО 9-11 июля Киеву предложат переговоры о членстве Украины в альянсе. Однако вместо этого Запад создал в ФРГ миссию для координации всех видов помощи Украине со стороны блока на долгосрочную перспективу.
«Этот шаг призван послать сильный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну», — подчеркивает The New York Times.
Как пишет газета, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли, что Украина должна провести «важные реформы» — снизить уровень коррупции, а также «улучшить свою демократию» и верховенство закона.
До этого кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала членство Украины в Североатлантическом альянсе абсурдной идеей.
Сэйр призналась, что ее не перестают изумлять уровень глубины безумия в трансатлантическом мире, но вступление Украины в блок она оценила как событие «за гранью сумасшествия». Она напомнила, что от нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и от других политиков раньше уже поступали сигналы, что НАТО — «не вариант для Украины», но сейчас слышны противоречивые заявления по этому вопросу.