В США назвали развлекательным шоу предстоящие дебаты Байдена и Трампа

Дебаты кандидатов в президенты США уже превратились в развлекательное шоу, во время которого невозможно «сформулировать какую-либо идею». Не станут исключением и дебаты нынешнего главы государства Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, заявила РИА Новости независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

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Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден, являющийся самым старым лидером в истории страны. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

Сегодня кандидаты проведут первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN. Они впервые за долгое время пройдут без зрителей.

По мнению Дайаны Сэйр, у нее большие сомнения в том, что американцы смогут увидеть «серьезные дебаты».

«Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты. Вы физически не в состоянии сформулировать какую-либо идею за такое время», - пояснила независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк.



Она также отметила, что будет удивлена, если Байден справится с дебатами. По мнению Сэйр, сейчас совершенно невозможно предсказать и исход выборов президента, так как США «переживают период экстремальной турбулентности».

«Если бы все было по-честному, то Байден, наверное, проиграл бы Трампу, если тот не снимется с гонки, чего, на мой взгляд, не произойдет, даже если его посадят в тюрьму», - считает Дайана Сэйр.



Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации. Экс-президент своей вины не признает, у него есть право обжаловать решение суда. Окончательный приговор огласят 11 июля. Таким образом Трамп может стать первым бывшим главой США, осужденным по уголовному делу. При этом решение суда не лишает его права участвовать в президентских выборах.