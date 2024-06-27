В Боливии заявили о попытке мятежников переманить полицию на свою сторону

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, выступивший против правительства страны, пытался переманить на свою сторону полицию. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.

"По моему указанию глава полиции прибыл к президентскому дворцу. Когда он собирался войти в здание, Суньига попросил подойти к нему и стал говорить, что его поддерживает международное сообщество, что у него есть план, что его поддерживают вооруженные силы и не хватает только полиции", - сказал министр в эфире телеканала Bolivia TV.



По его словам, глава полиции ответил, что не собирается нарушать клятву соблюдать конституцию.

Дель Кастильо также сообщил, что Суньига уже был на первом допросе после задержания.