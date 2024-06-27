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СМИ: в Стамбуле частично обрушился четырехэтажный дом

В районе Бахчелиэвлер в европейской части Стамбула произошло частичное обрушение четырехэтажного дома, сообщает ТАСС.

Под завалами могут находиться люди. На место происшествия прибыли экстренные службы.

О пострадавших информации нет, причины ЧП выясняются.

Средства ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Тверской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

В результате атаки никто не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Глава региона Игоря Рудени поручил областным ведомствам оказывать оперативным службам необходимое содействие.

При попытке госпереворота в Боливии пострадали не менее девяти человек

Как минимум девять человек ранены при попытке государственного переворота в Боливии, сообщает ТАСС.

«К сожалению, нам известно о первых девяти раненых. Мы не знаем, есть ли пострадавшие от действий военных и их огнестрельного оружия в других больницах», — заявил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.



NYT: Зеленского хотят успокоить обещанием "моста в альянс" перед саммитом

В НАТО рассчитывают, что обещание выстроить для Украины «мост в НАТО» успокоит Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту организации пройти более гладко, чем в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Белый дом и руководство Альянса пытаются таким образом «дать Киеву на саммите что-то существенное», не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс.

Планируется, что обещание удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили четких сроков вступления в альянс.

В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда

В Коми введен режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск, сообщает ТАСС.

Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Министерствам и комитетам даны необходимые рекомендации.

В частности, Минздраву региона нужно организовать экстренную медицинскую помощь и эвакуацию пострадавших для размещения в медучреждениях, а комитету по молодежной политике - привлечь волонтеров в Инте и Усинске для оказания помощи пострадавшим.