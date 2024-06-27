Китайские власти разрабатывают альтернативное решение для разрешения тайваньского кризиса и достижения воссоединения страны, используя острова Цзиньмэнь в Тайваньском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на Global Times.

По словам экспертов, береговая охрана материка приняла новую модель обеспечения правопорядка, расширив сферу его применения. Это позволило перейти к «всепогодному обеспечению». Этим объясняется регулярное патрулирование вод в районе Цзиньмэнь кораблями береговой охраны китайской провинции Фуцзянь.

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Модель обеспечения безопасности на море вблизи Цзиньмэнь может говорить об успешном примере продвижения концепции «Одна страна, две системы», предлагая альтернативное решение для окончательного урегулирования тайваньского вопроса и достижения воссоединения по обе стороны пролива.

С июня береговая охрана Фуцзяни сформировала флотилию военных кораблей для усиления патрулирования в водах вблизи Цзиньмэнь и «серьезной защиты законных прав и интересов китайских рыбаков, в том числе на острове Тайвань». Сообщая о переходе на постоянный режим патрулирования одиночными кораблями либо парами кораблей вместо прежнего периодического выхода в море корабельных групп, издание ссылается на блогера, пишущего в соцсети Weibo под псевдонимом Юйюань Таньтянь. Отмечается, что это «влиятельный человек в социальных сетях, связанный с государственной телекомпанией CCTV».

«Для полного воссоединения остался только последний шаг», - говорится в статье.