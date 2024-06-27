Польша хочет возвести вдоль границ с РФ и Белоруссией 700-километровую оборону

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны в 700 километров вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщает «Ура.ру».

Строительство оценивается в 2,67 миллиарда долларов. Из письма, направленного странами председателю Евросоюза, следует, что создание оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с РФ и Белоруссией «удовлетворит острую необходимость обезопасить Евросоюз от военных и гибридных угроз».

Как считают главы четырех стран, проекту по защите блока из 27 государств с населением в 450 миллионов человек потребуется финансирование всех членов организации. Инициативу рассмотрят на саммите в Брюсселе 27 июня.

Ранее Польша устанавливала 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Власти заявили, что они так пытаются обезопасить себя от мигрантов.