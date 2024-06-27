Генпрокуратура Боливии обвинила генерала Сунигу в терроризме

Генеральная прокуратура Боливии обвиняет возглавившего попутку госпереворота в стране генерала Хуана Хосе Сунигу в терроризме и вооруженном бунте. Соответствующая информация была изложена в ордере на его арест.

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— Принимая во внимание дело... против Хуана Хосе Суниги... по предположительно совершенным преступлениям (по статьям) терроризм и вооруженный бунт против безопасности и суверенитета государства... выдаётся ордер на арест, — приводит текст документа РИА Новости.



Обвиненный в госперевороте боливийский генерал призвал вернуть родину

Незадолго до этого телеканал Bolivia TV сообщал, что генерал Хуан Хосе Сунига арестован. Военные сопровождали его до машины. Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил военного в попытке госпереворота.

По данным El Deber, на площади перед зданием правительства в фактической столице Боливии, Ла-Пасе, собрались военные. Действующий глава Боливии Луис Арсе заявил о «странных движениях некоторых подразделений армии» и призвал уважать демократию.

Согласно информации портала Erbol, обвиненный в попытке госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Сунига встретился с президентом страны Луисом Арсе. Позднее утверждалось, что боливийский президент назначил новое военное руководство и привел к присяге главкома армии — генерала Хосе Уилсона Санчеса.