Потенциальное разрастание конфликта вокруг Украины на территорию Польши может привести к полному уничтожению государства, сообщает Myśl Polska.

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Издание пишет, что «игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства». Членство в Североатлантическом альянсе дает руководству Польши, «мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности». Фантазии президента Анджея Дуды и других политиков погубят «не восточного соседа», а саму Польшу, пишут журналисты.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против Вооруженных сил Украины.