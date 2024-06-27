КНДР назвала США главным спонсором терроризма из-за ударов по Крыму

Северная Корея выразила соболезнования родственникам погибших при ударе Вооруженных сил Ураганы по Севастополю ракетами ATACMS американского производства и считает, что Вашингтон являются главным спонсором терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

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Он пожелал российскому народу ликвидации последствий и восстановления стабильной жизни.

«Вместе с тем, решительно осуждаю данное событие как непосредственный военный удар по российской территории, жестокие злодеяния против человечности, которому не может быть оправдания», — заявил глава военного ведомства.



Он назвал серьезным тот факт, что «запущенные марионеточной кликой Зеленского против гражданских лиц ракеты, являются именно американскими, а ударные координаты этих ракет тоже установили именно военные эксперты США».

Министр указал, что «стала более очевидной сущность США, являющихся непосредственно заинтересованной стороной украинского конфликта, главным государством-спонсором терроризма, и воочию доказано, что оружие, поставляемое США Украине, используется как средство массового убийства мирного населения России».

Подчеркивается, что Пхеньян всегда будет стоять на стороне армии России и российского народа, «которые ведут священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства».