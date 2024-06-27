Белый дом обратился к сторонам конфликта в Боливии

Вашингтонская администрация следит за ситуацией в Боливии на фоне попытки переворота в стране и считает, что сторонам следует проявить сдержанность. Об этом заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

"Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Боливии и призывают к спокойствию и сдержанности", - приводит слова этого сотрудника агентство Reuters.



Госдепартамент США пока не ответил на запрос ТАСС о предоставлении комментария относительно ситуации в Боливии.