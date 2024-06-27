Госдеп призвал власти Украины проявлять веротерпимость

Администрация Соединенных Штатов считает необходимым, чтобы киевские власти проявляли веротерпимость и сдержанность в сфере свободы вероисповедания. Об этом говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире.

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"Сотрудники посольства [США в Киеве] продолжили призывать должностных лиц высокого ранга [Украины] проявлять терпимость, сдержанность и взаимопонимание, чтобы обеспечить уважение религиозной свободы и предпочтений всех людей", - отмечают авторы доклада. По их словам, "сотрудники посольства также продолжали призывать религиозные группы разрешать имущественные споры мирным путем и через диалог с чиновниками".



Госдепартамент приводит данные Службы безопасности Украины (СБУ), согласно которым по состоянию на ноябрь прошлого года власти открыли 70 уголовных дел в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), были осуждены и лишены гражданства 19 из них. Украинские власти также запретили въезд в страну 177 священнослужителям Русской православной церкви.

Кроме того, Госдепартамент с 2021 года продолжает включать Россию в перечень "стран, вызывающих особую обеспокоенность" с точки зрения соблюдения религиозных свобод. По версии Вашингтона, власти таких стран допускают "систематические, постоянные и вопиющие нарушения свободы вероисповедания".

Москва неоднократно опровергала эти утверждения.

В последние годы власти Украины проводят политику на вытеснение Украинской православной церкви, поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами.