Гондурас созвал экстренное совещание CELAC из-за ситуации в Боливии

Президент Гондураса Сиомара Кастро в срочном порядке созвала президентов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна для обсуждения происходящего в Боливии, сообщает ТАСС.

События в Боливии она назвала «фашизмом», потребовав «полного уважения гражданской силы и конституции».

«Вооруженные силы снова устроили преступный военный переворот», — указала Кастро.



В свою очередь президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна не будет поддерживать дипломатические отношения с Боливией, если к власти в республике придут организаторы государственного переворота. Он призвал боливийский народ «к демократическому сопротивлению».

«Посольство Колумбии должно предоставить убежище преследуемым. Между Колумбией и диктатурой не будет дипломатических отношений», — сказал глава государства.



Площадь перед домом правительства в Ла-Пасе заняли военные. Президент Боливии Луис Арсе заявил о «странных движениях некоторых подразделений армии» и призвал соблюдать демократию. Бывший глава Боливии Эво Моралес обвинил экс-командующего армией Хуана Хосе Суньигу в осуществлении попытки государственного переворота. Его отстранили от должности 25 июня после того, как он заявил о готовности арестовать Моралеса.