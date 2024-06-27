Рамасвами заявил, что Трампа уже можно считать победителем дебатов

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, присудил победу на предвыборных дебатах бывшему лидеру США Дональду Трампу еще до их начала.

"Я думаю, Дональд Трамп уже одержал победу на дебатах, согласившись участвовать в них по правилам, которых требовал [президент США Джо] Байден, и продемонстрировав стране, что он готов не просто руководить ей, но и объединить ее. Этого не смог сделать Байден", - заявил Рамасвами в эфире телеканала Fox News.

Бизнесмен добавил, что Байден давно превратился в "марионетку управленцев", которые на дебатах 27 июня в очередной раз воспользуются им по своему усмотрению.

Дебаты состоятся в Атланте (штат Джорджия) в студии CNN, их трансляцию будут вести все крупнейшие телекомпании. По требованию штаба Байдена, в студии не будет зрителей - только Трамп, Байден и два ведущих. Кроме того, микрофоны политиков будут отключены, пока их не попросят начать говорить.

Последний раз Байден и Трамп встречались на теледебатах 22 октября 2020 года.