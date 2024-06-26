Словакия поддержала назначение Рютте на пост генсека НАТО

Словакия поддержала назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО взамен на обещание помочь с решением вопроса с противовоздушной обороной в республике. Об этом сообщил президент республики Петер Пеллегрини, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Братислава проинформировала «госпожу председателя о том, что Словакия сейчас вне какой-либо охраны своего воздушного пространства».

«В переговорах о поддержке Рютте мое требование или условие было обещание о том, что он в качестве нового главы НАТО постарается сделать так, чтобы нам какой-нибудь союзник помог охранять воздушное пространство противоракетной системой», — сказал Пеллегрини.



По его словам, в настоящее время Словакии с этим помогают Венгрия, Чехия и Польша.