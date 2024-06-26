Возле здания правительства Боливии находятся военные, президент страны Луис Арсе призвал к соблюдению демократии. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Арсе, в Боливии «нестандартная мобилизация отдельных подразделений армии страны».

Президент Боливии рассказал, кто является угрозой для всего мира

«Демократия должна уважаться», — добавил он.



При этом местные СМИ сообщают о военных и спецтехнике на центральной площади Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственный здания. Кроме того указывается, что на территорию президентского дворца въехал танк.

Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что в стране возможен госпереворот с участием армии. На этом фоне он призвал к национальной мобилизации, чтобы «защитить демократию на фоне госпереворота, возглавляемого генералом Хуаном Хосе Сунигой».