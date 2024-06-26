В Евросоюзе начали блокировать сайты российских СМИ

Интернет-провайдеры Германии сообщили, что в некоторых странах Евросоюза начали блокировать сайты российского информационного агентства РИА «Новости», а также «Известий».

Отмечается, что это связано с недавним запретом Евросоюза на вещание ряда российских СМИ. Блокировку подтвердили европейские операторы связи O2 и Telekom. Кроме того, немецкая компания сотовой связи Vodafone не стала прямо отвечать на вопрос о блокировках, а перенаправила его в Еврокомиссию.

В Германии прокомментировали решение России о запрете 81 европейского СМИ

«Он действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru», — рассказали в пресс-службе оператора Telekom.



25 июня в странах Евросоюза вступил в силу запрет на вещание ряда российских СМИ. В качестве ответной меры Москва ввела аналогичный запрет, который коснулся 81 издания из стран Европы.