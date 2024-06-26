В Госдепе рассказали о стоящем перед выбором Китае

Китай стоит перед выбором, либо поддерживать Россию в проводимой ею специальной военной операции (СВО), либо вести бизнес в Европе, такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, Пекин должен сделать важный выбор.

«Считает ли он, что у него есть будущее экономических отношений в Европе, или он хочет поддержать РФ в этой войне», — высказался политик.



По словам представителя Госдепа, для принятия решения КНР потребуется время.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал противостоять разрыву экономических связей. Он также выступил за поддержание стабильных цепочек поставок и либерализацию торговли и инвестиций. Только благодаря взаимодействию и дополнению друг друга страны смогут «расширять границы развития и прокладывать путь к новым рубежам», добавил Ли Цян.