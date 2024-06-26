Госдеп обвинил Ассанжа в нанесении ущерба дипломатии США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями поставил под угрозу жизни американцев и их союзников, а также нанес ущерб дипломатии США в целом, рассказал на традиционном брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне Ассанж признал признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Суд приговорил его к пяти годам заключения с учетом ранее отбытого срока. Сразу после заседания его отпустили домой в Австралию.

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«Я считаю важным, когда мы говорим о Джулиане Ассанже, напомнить миру, что действия, в которых он был обвинен и в которых сознался, подвергали риску жизни наших партнеров, союзников и дипломатов, особенно тех, кто работал в опасных местах вроде Афганистана и Ирака», — подчеркнул Миллер.



По его словам, зарубежные партнеры в то время испытывали беспокойство, когда делились информацией с США.

Напомним, что мировую известность австралийцу принесла публикация на созданном им портале WikiLeaks конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо и других аспектах международной политики Соединенных Штатов.

На фоне публикаций на портале, выступлений ряда общественных деятелей 44-й президент США Барак Обама издал указ, предусматривающий закрытие тюрьмы в Гуантанамо.

Дональд Трамп, после избрания президентом, объявил, что отменил это решение. Кроме того, он разрешил помещение в тюрьму новых задержанных.