Карлсон заявил, что Байден толкает страну к ядерной войне

Администрация президента США Джо Байдена толкает страну к ядерной войне. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

"<…> Администрация Байдена ведет нас к ядерной войне <...>, мы прямо на пороге [войны]", - сказал он, выступая перед журналистами. Видео выступления было опубликовано на его странице в соцсети X.



Ранее бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что США находятся в "огромной опасности" из-за политики Байдена, действия которого на мировой арене могут привести к началу третьей мировой войны.