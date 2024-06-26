Госдеп США прокомментировал смерть своего сотрудника в Киеве
Посольство США на Украине официально подтвердило смерть атташе, тело которого ранее было обнаружено в киевской гостинице Hilton. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Дипломаты отметили, что подтверждают смерть государственного служащего США, который работал под руководством главы миссии в посольстве в Киеве.
Американский дипломат найден мертвым в киевском отеле
В посольстве отказались привести другие подробности «из соображений конфиденциальности».
Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер пояснил, в свою очередь, что мужчина умер от естественных причин.
Ранее сообщалось, что в Киеве в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко было обнаружено тело атташе посольства. На теле погибшего не было следов насилия.