Госдеп США прокомментировал смерть своего сотрудника в Киеве

Посольство США на Украине официально подтвердило смерть атташе, тело которого ранее было обнаружено в киевской гостинице Hilton. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Дипломаты отметили, что подтверждают смерть государственного служащего США, который работал под руководством главы миссии в посольстве в Киеве.

Американский дипломат найден мертвым в киевском отеле

В посольстве отказались привести другие подробности «из соображений конфиденциальности».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер пояснил, в свою очередь, что мужчина умер от естественных причин.

Ранее сообщалось, что в Киеве в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко было обнаружено тело атташе посольства. На теле погибшего не было следов насилия.