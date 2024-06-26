Названо условие отказа ЕС в помощи Украине

Агентство Reuters сообщает, что в соглашении между Евросоюзом (ЕС) и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, будет пункт о праве альянса отказать Киеву в присоединении к союзу.

Согласно тексту документа, Евросоюз оставляет за собой право отказать Украине в присоединении, если страна «перестанет следовать европейскому пути». В этом случае обязательства сторон могут быть снова пересмотрены, но только спустя 10 лет с момента соглашения.

«Европейский Союз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности. <...> В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути”», — сообщает источник.



Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз

Помимо этого, в документе также упоминается сотрудничество между сторонами в различных областях сферы безопасности, а также обязательство Евросоюза провести специальную консультацию в случае возможной агрессии в сторону Украины.

Ранее Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз.