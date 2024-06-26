Вучич заявил, что встречи с косовоалбанским «премьером» в Брюсселе не было

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встретился с косовоалбанским «премьером» Альбином Курти в Брюсселе, поскольку последний не захотел этого. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в Брюсселе состоялся диалог Белграда и Приштины с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и спецпредом ЕС Мирославом Лайчаком. Вучич и Курти провели с ними отдельные друг от друга встречи.

«Хочу вас оповестить, что встречи Курти не было, потому что он не хотел или не смел со мной встречаться. Не хочет человек меня видеть. Не готов к встрече со мной», — сообщил Вучич.



Он отметил, что не «проезжал бы такой путь», но утром получил «хорошие новости для Сербии». По словам Вучича, в ближайшее время Белград получит первые средства из пакета развития ЕС для стран Западных Балкан и продолжения евроинтеграции.