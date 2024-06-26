Президент Сирии высоко оценил инициативу Путина по Украине

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил инициативу лидера России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

На встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым Асад назвал инициативу Путина «реальной основой для мирного урегулирования между двумя странами».

«Он высоко оценил ее», — сообщили в канцелярии сирийского главы.



Ранее Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов РФ. По его словам, сразу после согласия Киева на это условие Москва прекратит боевые действия. Еще одним условием является отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.