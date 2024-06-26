В Австрии выразили протест из-за высылки корреспондента из РФ

Австрийская телерадиокомпания ORF выразила протест из-за высылки своего корреспондента из России. Об этом говорится в заявлении организации.

Ранее МИД РФ выслал из страны шеф-корреспондента московского бюро ORF Карола Шнайдера. Ему предписали также сдать аккредитационное удостоверение. В МИД данный шаг назвали вынужденной ответной мерой в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии.

«Редакция ORF выражает решительный протест в связи с объявленной высылкой нашей коллеги и руководителя ORF в Москве Каролы Шнайдер. Недавно из страны была выслана корреспондент ORF Мария Книпс-Виттинг», — говорится в тексте.



В телерадиокомпании заявили, что данный шаг «затруднит независимое освещение событий из РФ». В ORF расценили эту меру «как очередное наступление на свободу СМИ».