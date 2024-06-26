СБ ООН прокомментировал теракт в Дагестане

Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили «гнусный и трусливый» теракт в Дагестане. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление организации.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли свыше 20 человек, часть пострадавших позже скончалась от полученных ранений.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 23 июня», — отмечается в документе.



Ранее сообщалось, что в ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов. Среди убитых боевиков оказались сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.