Орбан заявил, что Венгрия выступает не против РФ или Украины, а против войны

Венгрия выступает не против России или Украины, а против войны, потому что ее интересует только мир. Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, такую позицию своей страны он изложил на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я четко дал понять президенту, что Венгрию не волнует Украина или Россия, Венгрию волнует мир. Венгрия выступает не против той или иной страны, а против войны. Мы хотим остановить войну, и для нас это самая важная цель - как можно скорее добиться прекращения огня и не допустить дальнейшей гибели людей", - сказал Орбан в интервью венгерскому телеканалу М1 после переговоров с Макроном.



Он сообщил, что основное внимание на встрече в Париже было уделено двусторонним отношениям и предстоящему председательству Венгрии в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. По словам премьера, французский лидер поддержал повестку дня венгерского председательства. Ранее правительство Венгрии сообщало, что она будет включать укрепление защиты и безопасности Евросоюза, повышение конкурентоспособности ЕС, борьбу с нелегальной миграцией и развитие сельского хозяйства с учетом интересов фермеров.

Орбан проводит консультации с лидерами стран Евросоюза в преддверии саммита ЕС, намеченного на 27-28 июня в Брюсселе, и председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине года. 21 июня он встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, а 24 июня провел в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.