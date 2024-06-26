В Турции негативно отреагировали на решение ЕС по Украине

Читатели турецкого портала Haber7 негативно отреагировали на решение Евросоюза начать переговоры с Украиной о вступлении в союз.

В первую очередь их возмутило то, что Киеву делают поблажки, тогда как Турции не позволяют стать членом ЕС уже 25 лет.

«Турция все еще ждет у двери. Позор ЕС. Турция должна искать другие союзы», — считает пользователь с ником casenm.



Другой читатель поддержал его, отметив, что Анкара «должна стать членом БРИКС».

Еще ряд пользователей на этом фоне обвинили ЕС в двуличии.

«Эта новость показывает, что Евросоюзу пришел конец, потому что они стали марионетками США», — написал Isaac.



Еще одной темой негодования читателей стало то, что вступление Украины в ЕС может привести к «окружению» РФ и Турции членами союза.

«Украина, Армения, Грузия, последними возьмут Израиль и окружат Россию и Турцию. Поэтому мы вместе с Россией не должны допустить этого», — уверен один из пользователей.



Напомним, что ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата в июне 2022 года. Накануне же Евросоюз принял решение запустить переговоры по этому вопросу. После них начнется подготовка к первым консультациям по существу, которые обычно занимают около года, но могут пройти в ускоренном формате. При этом данные шаги все еще не означают обязательного вступления страны в ЕС.