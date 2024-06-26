Соединенные Штаты не вынуждали и не собираются вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, заявил на традиционном брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили Кирби прокомментировать инициативы советников 45-го президента США Дональда Трампа по закреплению режима прекращения огня на основе текущей линии фронта.

Чиновник напомнил, что по мнению президента США Джо Байдена, решения о переговорах с Москвой может принимать только Владимир Зеленский.

«Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории», — отметил Кирби.



Напомним, что ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предложила начать мирные переговоры исходя из текущих реалий, а не на основе максимальных требования Зеленского.

По мнению экспертов, Запад устраивает завершение конфликта по «корейскому сценарию». Вместе с тем, полагают аналитики, ряд условий может значительно отличаться от тех, что были прописаны в договоре между Сеулом и Пхеньяном.