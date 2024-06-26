В Германии прокомментировали решение России о запрете 81 европейского СМИ

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МИД Германии осудил решение России о запрете вещания 81 европейского СМИ. Об этом министерство написало в социальной сети X.

Согласно сообщению ведомства, немецкий МИД резко осуждает такую инициативу Москвы. В министерстве также добавили, что этот запрет «ничем нельзя оправдать».

«Мы резко осуждаем закрытие 81 европейского СМИ в России. Это нельзя ничем оправдать», — сказано в сообщении немецкого МИД.



Напомним, что 25 июня в странах Евросоюза вступил в силу запрет на вещание ряда российских СМИ. В качестве ответной меры Москва ввела аналогичный запрет, который коснулся 81 издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также ряда других общеевропейских СМИ.