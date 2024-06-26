Трамп дал обещание в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуть на родину находящегося в России по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича в случае своей победы на президентских выборах осенью 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что освободит Гершковича еще до его вступления в должность президента, если он выиграет выборы 5 ноября.

«Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности», — заявил он.



По словам Трампа, действующий президент Джо Байден «не может ничего сделать правильно» и лидер РФ Владимир Путин его «не уважает».

Напомним, что Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже в интересах США. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет. При этом сам журналист обвинения отвергает. США пытаются согласовать с РФ обменную сделку для освобождения Гершковича, но пока безрезультатно.