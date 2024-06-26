Для начала мирных переговоров необходим исходный пункт, определенная точка, отметила лидер партии BSW Сара Вагенкнехт. Она уточнила, что таким пунктом может стать предложение признать текущее положение на фронте, пишет ТАСС.

По данным агентства, депутат Бундестага высказала предложения по мирному урегулированию канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время заседания парламента.

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«Перемирие на нынешней линии фронта как исходный пункт для мирных переговоров было бы реалистичным сценарием. Почему вы не поддерживаете Китай или Бразилию, которые требуют именно этого», — обратилась Вагенкнехт к канцлеру.



По ее словам, власти Германии вместо того, чтобы предлагать компромиссные решения, поддерживают максимальные требования Владимира Зеленского, желающего вести переговоры о мире после вывода российских войск из новых регионов.

Парламентарий подчеркнула, что Шольц не может «заткнуть бюджетные дыры», но выделяет средства на закупку оружия для Украины у Rheinmetall и Co.

Политика властей может привести к большой европейской войне, предположила Вагенкнехт.