Забор на границе Польши с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд

Построенный при правительстве партии «Право и справедливость» забор на польско-белорусской границе можно преодолеть за считанные секунды. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Сейме (нижней палате польского парламента). ТАСС

«25 секунд потребуется, чтобы раздвинуть прутья на заборе, для этого уже используются автоматические устройства. Забор надо укреплять», — заявил министр. RT на русском

До этого сообщалось, что в минувшие выходные на восточной границе Польши было отмечено значительное увеличение попыток прорыва со стороны нелегальных мигрантов. В субботу и воскресенье 22 и 23 июня мигранты пытались проникнуть в Польшу 330 раз — при том, что за три предыдущих дня польские пограничники зафиксировали 97 попыток нелегального перехода границы. Отмечается, что в этот раз мигранты вели себя «особенно агрессивно». Газета.Ru