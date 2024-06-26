Политик Филиппо призвал Францию покинуть НАТО

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию покинуть НАТО после назначения на пост генсека альянса уходящего с поста премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает «РИА Новости».

Филиппо указал, что Рютте является человеком, который «стрелял боевыми патронами в протестующих против пропусков и спровоцировал крупнейшее восстание фермеров в истории Нидерландов».

«Это человек, который без одобрения своего парламента поставил Украине боевые самолеты F16 (первый в мире!). Давайте как можно быстрее покинем эту организацию войны! Свободная Франция будет защищать свои интересы и мир», — добавил политик.



Ранее НАТО официально назначил Рютте на пост генсека альянса на ближайшие четыре года. Он приступит к исполнению обязанностей в октябре.