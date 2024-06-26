Евросоюз анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности Киеву

Евросоюз и Украина в четверг, 27 июня, подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева, рассказал высокопоставленный представитель ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник пояснил, что в четверг в Брюсселе пройдет саммит глав государств и правительств стран сообщества.

По его словам, соглашение с Украиной будет подписано на полях мероприятия.

Совет ЕС согласовал проект обязательств в сфере безопасности с Украиной

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что эксперты работают над финальным текстом соглашения.

Дипломат отметил, что документ пошлет сигнал России о поддержке Украины Евросоюзом.

Напомним, что ранее Украина подписала соглашение по безопасности с США. Согласно документу, Вашингтон обязался поставлять ВСУ военную продукцию и разведданные.