Президент Словакии объявил о встрече с Зеленским

Президент Словакии Петер Пеллегрини объявил о планах в ближайшее время встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, это может произойти на полях саммита Евросоюза в Брюсселе или саммита НАТО в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

Пеллегрини заявил о желании «посетить всех соседей Словакии», в том числе Польшу на следующей неделе.

«Австрию, президента Венгрии и Зеленского. С последним я встречусь или на этой неделе на Европейском совете, а если нет, то уже на саммите НАТО», — отметил он по итогам переговоров с чешским президентом в Праге.



Пеллегрини добавил, что по традиции совершил свою первую официальную заграничную поездку в качестве главы Словакии в Прагу, а вторая будет в Брюссель. По его словам, таким образом ни у кого не возникнет никаких сомнений в том, какого направления во внешней политики придерживается Братислава.