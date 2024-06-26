Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о переговорах по бюджету на следующий год вызвало смех депутатов Бундестага.

"В правительстве идут очень коллегиальные переговоры <...>", - сказал глава правительства ФРГ, выступая с правительственным заявлением в парламенте. Многие депутаты громко засмеялись в этот момент. "Мы представим проект бюджета в июле", - заверил Шольц.



Шольц не захотел возвращаться в старые добрые времена

В настоящее время правящая в ФРГ коалиция ведет споры вокруг проекта федерального бюджета на 2025 год. Шольц (СДПГ), глава Минэкономики Роберт Хабек ("зеленые") и министр финансов Кристиан Линднер (свободные демократы) изначально хотели завершить его разработку к 3 июля, однако, по мнению многих экспертов, уже сейчас понятно, что это невозможно. Многие министры хотят для своих ведомств значительно больше средств, чем предусмотрено в проекте бюджета. Некоторые настаивают на смягчении так называемого долгового тормоза, против чего выступает Линднер. Дефицит оценивается в €50-60 млрд.