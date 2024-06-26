Шольц осудил депутатов, которые бойкотировали выступление Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии» и левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», которые бойкотировали недавнее выступление Владимира Зеленского. Его слова приводит «РИА Новости».

Выступая в бундестаге, он назвал отсутствие депутатов на выступлении Зеленского «неправильным и подлым».

Шольц считает, что они «недостойны» своих мест.

Две недели назад Зеленский выступил в нижней палате немецкого парламента в рамках визита в Германию. Однако его речь бойкотировали все депутаты от ССВ и большинство представителей АдГ. В своем заявлении они обвинили Зеленского в продвижении «крайне опасной спирали эскалации», отметив, что не хотят слушать «оратора в камуфляжном костюме», чей срок полномочий уже истек.