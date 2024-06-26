Стало известно, какая часть американцев будет смотреть дебаты Трампа и Байдена

Около 40% американцев намерены следить в прямом эфире за первыми предвыборными дебатами с участием президента США Джо Байдена и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press.

Примерно 4 из 10 американцев говорят, что, скорее всего, будут следить за дебатами в прямом эфире, такая же доля опрошенных говорит, что они будут изучать отрывки дебатов позже.

Большинство респондентов отметили важность этих дебатов для предвыборной кампании. 55% сторонников Демократической партии указали на значимую роль дебатов для Байдена, 51% республиканцев - для Трампа.

Опрос проводился среди более чем тысячи американцев 20-24 июня, погрешность составляет 4 п.п.

Согласно данным исследовательской службы Nielsen, заключительный раунд предвыборных дебатов Трампа и Байдена в 2020 году смотрели примерно 63 млн человек, а первые предвыборные дебаты смотрели примерно 73,1 млн.

Намеченные на 27 июня теледебаты станут первыми в истории США президентскими дебатами между действующим и бывшим президентами. Они пройдут в Атланте (штат Джорджия) и продлятся 90 минут. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN.