Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией тело мигранта

Белорусские пограничники 25 июня обнаружили на границе с Латвией тело погибшего беженца. Мужчина находился на спальном мешке, на нём были джинсы и одежда, но обувь отсутствовала.

Как сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, при погибшем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии.

«Расстояние от тела иностранца до калитки для животных в латвийском пограничном заграждении составило 150 метров. На месте работала следственно-оперативная группа», — указывается в публикации.



В мае сообщалось, что польские силовики выбросили на территорию Белоруссии пятерых избитых беженцев.