Часть стран НАТО отказывается от долгосрочной помощи Киеву

Некоторые страны Североатлантического альянса не хотят брать на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, все члены НАТО согласны предоставить Киеву в 2024 году общую помощь на сумму в размере не менее €40 млрд. Однако в дальнейшем вопрос об оказании помощи и ее размере придется ставить снова на ежегодной основе, поскольку "политические и юридические препятствия в некоторых европейских столицах" мешают согласовать поддержку Киева сразу на несколько лет. Существенную роль в принятии решений также будет играть положение на поле боя, указали источники агентства.

Вместо того, чтобы согласовывать конкретную цифру, критически настроенные страны предлагают просто заверить Украину в дальнейшей поддержке. Как указывает Bloomberg, это также может быть связано с тем, что некоторые участники альянса не хотят лишний раз публиковать информацию об объеме помощи Киеву.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал создать фонд объемом $100 млрд (около €94 млрд) в год для долгосрочной помощи Киеву, однако эта инициатива не нашла поддержки у стран НАТО. Сумма была сокращена до почти $40 млрд (около €37 млрд), поскольку, по словам Столтенберга, именно такую сумму страны НАТО тратили ежегодно на оружие для Киева с начала конфликта.

Многие детали еще предстоит согласовать, пишет Bloomberg. Если страны альянса договорятся зачесть требуемые в рамках НАТО оборонные траты в размере 2% ВВП в счет упомянутых $40 млрд, есть вероятность, что соглашение по фонду все же будет достигнуто. Однако, добавляет Bloomberg, это может привести к сокращению собственных оборонных расходов отдельных стран НАТО.