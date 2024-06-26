Вучич прокомментировал китайскую «формулу мира»

Свыше ста государств планеты поддержали мирную инициативу Китая по украинскому конфликту, заметил на брифинге президент Сербии Александр Вучич. Вместе с тем, добавил он, кардинальные противоречия между Россией и Западом не позволяют ее реализовать в настоящее время, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, журналисты попросили главу Сербии прокомментировать кадровые перестановки в ключевых международных институтах.

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«Не вижу пути к тому, чтобы остановился конфликт на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша на самом деле, и приветствую эту инициативу из шести пунктов», — отметил Вучич.



Президент уточнил, что китайская «формула мира» хороша тем, что в ней идет речь о немедленном прекращении огня. Вместе с тем, добавил он, сложно представить, как это будет достигнуто.

Главы государств и правительств западных стран полагают, что победа России на Украине положит конец западному доминированию в экономике и политике, опасаются возможного географического расширения конфликта, боятся потерять свои посты, пояснил Вучич. Поэтому они вынуждены затягивать противостояние.

С другой стороны, президент России Владимир Путин знает, что поражение ВС РФ на Украине будет означать конец страны, «такой какой мы ее сейчас знаем, и в такой форме». Он не может допустить этого, не может сдаться, подчеркнул глава Сербии.

На Украине сложилась такая ситуация, когда обе стороны исключают поражение. Это означает, что «конфликт будет только эскалировать», резюмировал Вучич.