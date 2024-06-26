Санду с благодарностью обратилась к НАТО

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила страны НАТО за поддержку и сотрудничество в обеспечении безопасности. Ее слова приводит «РИА Новости».

Ранее НАТО официально назначил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на ближайшие четыре года. Он приступит к исполнению обязанностей в октябре.

Комментируя это, Санду поздравила Рютте с назначением.

«В своем послании президент Молдавии подчеркнула значимость партнерства между республикой и НАТО и выразила признательность за поддержку и сотрудничество, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе», — говорится в тексте.



Напомним, что в 2024 году в Молдавии пройдут очередные президентские выборы. Санду намерена баллотироваться на них на второй срок, а также провести референдум по поводу вступления республики в ЕС в один день с ними — 20 октября.