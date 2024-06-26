В Иране единственный кандидат-реформист лидирует в президентской гонке

Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует среди шести потенциальных кандидатов на пост президента Ирана. Это следует из результатов опросов общественного мнения, проведенных иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakht.

В борьбу за президентское кресло вступили шесть политиков, которых допустил до участия в гонке Совет стражей конституции Ирана. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист).

Институт опросов общественного мнения Mellat при Исследовательском центре Меджлиса (парламента) с 22 по 24 июня опросил 1,1 тыс. респондентов. По результатам исследования, которые 26 июня опубликовало агентство Tasnim, 23,5% респондентов отдали бы предпочтение Пезешкияну, 16,9% - Галибафу и 16,3% - Джалили. 45,7% опрошенных сказали, что точно пойдут голосовать на выборах.

По итогам последнего опроса социологического агентства Iranian Students Polling Agency (ISPA), который был опубликован 24 июня на его сайте, за Пезешкияна проголосовали бы 24,4% опрошенных, за Джалили - 24%, за Галибафа - 14,7%. Всего ISPA опросило 4 тыс. иранцев. Из них меньше половины (43,9%) выразили готовность пойти на избирательные участки.

По результатам соцопроса аналитического центра Shenaakht, который был опубликован 24 июня на его официальной странице в соцсети X, реформист Пезешкиян лидирует среди потенциальных кандидатов на пост президента исламской республики. За него готовы отдать голос 28% опрошенных. В тройку лидеров также вошли консерваторы Джалили (20%) и Галибаф (19%). 53% опрошенных уверены в том, что отдадут свой голос на грядущих выборах.

Президентские выборы в Иране состоятся 28 июня. Они проходят в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. 19 мая в провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана упал вертолет с Раиси на борту. Вместе с ним летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли. Иранские власти ожидают, что явка на предстоящих выборах превысит 50%. Явка на прошлых выборах президента 2021 года, составившая 48,48%, стала самой низкой за 45 лет существования исламской республики.