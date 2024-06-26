Зеленский объявил о новом международном языке общения на Украине
Английский язык теперь является одним из языков международного общения на Украине. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».
Ранее данный документ был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении.
«Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Документ также определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык», — сообщили украинские СМИ.
При этом, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, около половины граждан страны не владеют английским языком. В связи с этим правительство намерено запустить всеобъемлющую программу по его изучению.