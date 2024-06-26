Мэр Парижа обвинила Макрона в испорченной Олимпиаде
Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что его решение провести внеочередные выборы «портит праздник» Олимпийских игр. Об этом сообщает France Info.
На недавних выборах евродепутатов от Франции ультраправая партия Марин Ле Пен набрала вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Макрона. После этого президент Франции распустил Национальное собрание. Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля.
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Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. По мнению Идальго, президент пошел на ненужный риск, назначив выборы в кратчайшие сроки и слишком близко к Олимпиаде.
«Моя обязанность - сделать все возможное, чтобы Игры стали моментом гармонии, празднования, а не насилия. Зачем портить этот прекрасный момент и устраивать выборы, не спросив ни у кого совета?» - заявила мэр.