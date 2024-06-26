Мэр Парижа обвинила Макрона в испорченной Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что его решение провести внеочередные выборы «портит праздник» Олимпийских игр. Об этом сообщает France Info.

© globallookpress

На недавних выборах евродепутатов от Франции ультраправая партия Марин Ле Пен набрала вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Макрона. После этого президент Франции распустил Национальное собрание. Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля.

Глава КНР поддержал идею об олимпийском перемирии на время ОИ-2024

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. По мнению Идальго, президент пошел на ненужный риск, назначив выборы в кратчайшие сроки и слишком близко к Олимпиаде.