Пока вы не уснули: требование Ирана к США и новый международный язык на Украине

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Зеленский объявил о новом международном языке общения на Украине

Английский язык теперь является одним из языков международного общения на Украине. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Ранее данный документ был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении.

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Иран выступил с требованием к США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от США немедленно и полностью вывести американский воинский контингент из Сирии.

"Для мира и стабильности в Сирии необходим полный, немедленный и безоговорочный вывод американских войск из Сирии, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной и политической ситуации в Сирии. - Вместо борьбы с терроризмом они продолжают воровать нефть, грабить сирийский народ и поддерживать группировки, объявленные ООН террористическими, например, "Джабхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ - прим. ТАСС)".



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В НАТО утвердили нового генсека

© EPA/ТАСС

Страны Североатлантического альянса утвердили уходящего с поста премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО. Об этом со ссылкой на пресс-службу альянса пишет ТАСС.

«Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса», - пояснили в пресс-службе.



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Американский дипломат найден мертвым в киевском отеле

В Киеве в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко обнаружено тело атташе посольства США, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В РФ придумали два сценария «возмездия» за удар ВСУ по Севастополю

Атака американскими ракетами ATACMS по Севастополю может привести к реализации нескольких сценариев возмездия – один из которых превращение в «ад» ситуации на поле боя. Об этом пишет «Царьград».

23 июня Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу ударили пять ракет с кассетными боевыми частями. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

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Для части россиян кредитные карты станут недоступны

Часть россиян с 1 июля не сможет оформлять кредитные карты. В публикации Банки.ру разъясняется, кому теперь станут недоступны кредитки и как все же можно стать держателем заветного пластика.

Центробанк России с 1 июля ужесточает требования по выдаче кредитов: финансовые организации не смогут одобрять займы клиентам с высокой долговой нагрузкой. Эта норма теперь распространяется и на кредитные карты.

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Власти Германии обвинили в нарушении мирного договора 1990 года

Власти Германии нарушают Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года, известный как договор «Два плюс четыре», отправляя оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). В этом ФРГ обвинил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«Договор "Два плюс четыре" очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине», — заявил политик в рамках форума «Примаковские чтения».



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Следствие попросило заочно арестовать экс‑ведущую «Вестей» Курбангалееву

© Соцсети

Следствие попросило заочно арестовать бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма. Внимание на карточку дела в базе столичных судов обратила «Газета.Ru».

Почти неделю назад Фариду Курбангалееву объявили в розыск. По данным ТАСС, ведущую разыскивают по делу об оправдании терроризма.

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Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Покровск (украинское название города Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР) и анонсировал отставки чиновников. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский прибыл в Покровск вместе с новым командующим Объединенных сил (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андреем Гнатовым. Политик отметил, что ситуация на покровском направлении требует немедленных решений.

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Верка Сердючка отказалась выступать в поддержку ВСУ

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, отменил свое выступление на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ, о чем сообщил в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Такое решение артист принял после скандала, разразившегося на его последнем выступлении из-за песен на русском языке. Данилко пояснил, что не успеет в короткий срок «укранизировать программу».

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