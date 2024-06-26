В Швейцарии ответили, будет ли Евросоюз независим от НАТО и США

Россия является дестабилизирующим фактором в условиях, когда автономность Европейского союза и его независимость от США и НАТО на данный момент недостижима. Об этом говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC), выдержки из которого приводит РИА Новости.

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«В этом отношении Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе в условиях, когда видение Европейского союза (ЕС), независимого от США и НАТО и автономного в стратегическом отношении, остается неосуществимым в краткосрочной перспективе», - подчеркивается в документе.



В Разведывательной службе Швейцарии также считают, что сейчас мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, а шпионская деятельность продолжает представлять для страны серьезную угрозу.

«В настоящее время, вероятно, особый интерес представляют приобретение оружейных технологий, а также отношения между Швейцарией, ЕС и НАТО», - говорится в докладе спецслужбы.



Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО и по-прежнему заявляет, что придерживается нейтралитета. Однако Берн присоединился к антироссийским санкциям, а военные страны активно участвуют в учениях западного альянса. В МИД России отмечали, что Швейцарию больше нельзя считать нейтральной страной.