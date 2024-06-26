Новый генсек Рютте может «полностью подорвать» НАТО
Автор New Statesman Кэтрин Де Врис считает, что новый генсек НАТО Марк Рютте может «подорвать» альянс. По ее мнению, нидерландский политик часто действует в личных интересах, а иногда он слишком «идеологически гибок».
Рютте сменит на посту действующего генсека альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. До этого Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов.
Автор назвала Нидерланды «поставщиком генеральных секретарей НАТО». Рютте станет четвертым голландцем, занимающим этот пост, - таких показателей нет ни у одной другой страны. По мнению Де Врис, «идеологическая гибкость» нидерландского политика может стать преимуществом для альянса - «или полностью подорвать его».
Автор статьи назвала «сильно фрагментированную» политику Нидерландов идеальной тренировочной площадкой, чтобы развить навыки создания коалиций и заключения сделок. Нидерланды известны твердой приверженностью трансатлантизму, зачастую более сильной, чем приверженность этой страны ЕС.
Однако Рютте, в отличие от своих предшественников, заключал «корыстные сделки» с нелиберальными политиками и ультраправыми как внутри страны, так и в ЕС. Будучи главой НАТО, Рютте придется постоянно выступать посредником между членами, поддерживать их единство и представлять их общие интересы. Это может оказаться особенно сложной задачей, если Дональд Трамп, ярый критик НАТО, снова станет президентом США.
Еще более важным фактом о Рютте в контексте НАТО является «удар» по оборонным расходам Нидерландов во время его премьерства. В 2010-2014 годах расходы страны на оборону упали намного ниже среднего показателя по НАТО. Так политик пытался справиться с внешними проявлениями финансового кризиса, проигнорировав нужды армии, отмечает Де Врис.
«Прагматизм Рютте кажется очевидным преимуществом на посту генсека НАТО, но все может выглядеть совсем иначе, если целью этого прагматизма будет укрепление его собственного политического положения, а не служба альянсу», - подчеркнула автор.