Новый генсек Рютте может «полностью подорвать» НАТО

Автор New Statesman Кэтрин Де Врис считает, что новый генсек НАТО Марк Рютте может «подорвать» альянс. По ее мнению, нидерландский политик часто действует в личных интересах, а иногда он слишком «идеологически гибок».

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Рютте сменит на посту действующего генсека альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. До этого Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов.

Автор назвала Нидерланды «поставщиком генеральных секретарей НАТО». Рютте станет четвертым голландцем, занимающим этот пост, - таких показателей нет ни у одной другой страны. По мнению Де Врис, «идеологическая гибкость» нидерландского политика может стать преимуществом для альянса - «или полностью подорвать его».

Автор статьи назвала «сильно фрагментированную» политику Нидерландов идеальной тренировочной площадкой, чтобы развить навыки создания коалиций и заключения сделок. Нидерланды известны твердой приверженностью трансатлантизму, зачастую более сильной, чем приверженность этой страны ЕС.

Однако Рютте, в отличие от своих предшественников, заключал «корыстные сделки» с нелиберальными политиками и ультраправыми как внутри страны, так и в ЕС. Будучи главой НАТО, Рютте придется постоянно выступать посредником между членами, поддерживать их единство и представлять их общие интересы. Это может оказаться особенно сложной задачей, если Дональд Трамп, ярый критик НАТО, снова станет президентом США.

Еще более важным фактом о Рютте в контексте НАТО является «удар» по оборонным расходам Нидерландов во время его премьерства. В 2010-2014 годах расходы страны на оборону упали намного ниже среднего показателя по НАТО. Так политик пытался справиться с внешними проявлениями финансового кризиса, проигнорировав нужды армии, отмечает Де Врис.