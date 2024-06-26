КНДР третий день запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила, как предполагается, шары с мусором в сторону Республики Корея. Об этом сообщили власти южнокорейской столицы.

"В 21:16 [по местному времени] (15:16 мск - прим. ТАСС) в небе над северными районами провинции Кёнгидо были замечены объекты, которые, как предполагается, являются воздушными шарами, запущенными из Северной Кореи", - говорится в массовой рассылке.



Утром по местному времени 26 июня Международный аэропорт Инчхон был вынужден отменить или отложить внутренние и международные рейсы на несколько часов из-за шаров.

КНДР проводила аналогичную акцию 24 и 25 июня. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 21 июня заявила, что народная республика намерена сдержать слово и примет меры в ответ на запуск шаров с пропагандистскими листовками через границу. 20 июня южнокорейские активисты забросили листовки.

9 июня Ким Ё Чжон рекомендовала властям Республики Корея отказаться от "опасных шагов", таких как работа громкоговорителей на границе, иначе уборка мусора, запущенного из народной республики, станет для них "частью повседневности".