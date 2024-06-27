Маск прокомментировал освобождение Ассанжа

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с утверждением главы австралийского кабмина Энтони Альбанезе о том, что дело основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа затянулось слишком надолго.

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Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Верно», — ответил Маск на соответствующий пост австралийского премьера.



Захарову напугало, что Ассанж после освобождения не сказал ни слова

До этого сторонники Ассанжа встретили его в аэропорту Канберры бурными аплодисментами. На видеозаписи видно, как Ассанж поднял кулак в воздух, когда приблизился к встречавшим. Он также помахал рукой своим сторонникам, после чего направился к семье.

Основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины. Это позволило Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, которые он провел в заключении.